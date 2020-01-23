شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيليتي" الكويتية تعتزم إنفاق 1.5 مليار دولار في مجالات عديدة والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية عـن أن حجم استثمارات الشركة تفوق حاجز 1.5 مليار دولار في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها إنشاء مجمع لوجستي بمدينة الرياض بالسعودية.
وأشار في تصريحات على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، الى أن هناك استثمارات ضخمة تقوم بها الشركة في الأسواق الناشئة، ولدينا استثمارات أيضا كبيرة بالسعودية والصين.
وقال إن الشركة تركز حاليا على التقنيات الحديثة والتجارة الالكترونية، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية."
ومؤخرا، وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية على ترسية مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت في وقت سابق عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر "أجيليتي" الكويتية تعتزم إنفاق 1.5 مليار دولار في مجالات عديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.