شكرا لقرائتكم خبر عن "أجيليتي" الكويتية تعتزم إنفاق 1.5 مليار دولار في مجالات عديدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف طارق سلطان الرئيس التنفيذي لشركة أجيليتي للمخازن العمومية عـن أن حجم استثمارات الشركة تفوق حاجز 1.5 مليار دولار في عدة مجالات، يأتي في مقدمتها إنشاء مجمع لوجستي بمدينة الرياض بالسعودية.

وأشار في تصريحات على هامش مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، الى أن هناك استثمارات ضخمة تقوم بها الشركة في الأسواق الناشئة، ولدينا استثمارات أيضا كبيرة بالسعودية والصين.

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وقال إن الشركة تركز حاليا على التقنيات الحديثة والتجارة الالكترونية، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية."

ومؤخرا، وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية الكويتية على ترسية مشاريع شراكة مع القطاع الخاص.

يشار إلى أن شركة أجيليتي للمخازن العمومية أعلنت في وقت سابق عن قيام شركتها التابعة "ترايستار" بتوقيع عقد لمدة 4 سنوات مع شركة BP البريطانية، بقيمة 24 مليون دولار.