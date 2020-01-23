شكرا لقرائتكم خبر عن قيمة المناقصات والعقود للشركات الكويتية المدرجة بالبورصة ترتفع 27% في 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت قيمة المناقصات والعقود التي فازت بها الشركات الكويتية المدرجة بالبورصة والشركات التابعة لها لتصل إلى 1.2 مليار دينار خلال 2019 مقارنة بقيمتها التي بلغت أقل من مليار دينار مع العام الذي سبقه بنسبة نمو بلغت 27%.

وبلغ عدد المناقصات المحلية والخارجية التي تم ترسيتها على الشركات الكويتية 66 مناقصة فازت بها 24 شركة، وذلك مقارنة مع 62 مناقصة فازت بها 19 شركة العام الماضي، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

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وكانت أكبر مناقصة في العام الماضي فازت بها شركة "الخليج للتأمين" بقيمة 307 ملايين دينار، وكانت عبارة عن تأمين صحي للمواطنين المتقاعدين، وسبقتها مناقصة مماثلة بقيمة 42 مليون دينار وكانتا مطروحتين من قبل وزارة الصحة، وبذلك تكون الخليج للتأمين قد فازت بعقدين بقيمة إجمالية 349 مليون دينار تشكل نحو 30% من الإجمالي.

وحلت "المشتركة" في المرتبة الثانية من حيث أكبر الشركات التي حصلت على عقود مناقصات في العام الماضي، وذلك من خلال 11 مناقصة بقيمة 187 مليون دينار تشكل نحو 16% من الإجمالي، وأغلبها عقود إنشائية خارجية بإمارة أبوظبي.

وبلغ إجمالي قيمة عقود مناقصات الربع الثاني من العام الماضي 518 مليون دينار تشكل 44% من الإجمالي وهو الأعلى قيمة.