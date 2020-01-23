شكرا لقرائتكم خبر عن المتكاملة القابضة تتوقع إيرادت بـ3.5 مليون دينار من عقد لـ"تابعة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت الشركة المتكاملة القابضة عن توقيع إحدى شركاتها التابعة والمملوكة بنسبة 100% عقداً لتوفير وتشغيل رافعات مع المقاول الرئيس لمشروع تطوير مصفاة البحرين (بابكو).

وأوضحت في بيان لبورصة الكويت أنه في ذروة تنفيذ المشروع سيصل عدد الرافعات العاملة من 75 الى 92 رافعة، بقوة رفع تتراوح ما بين 50 و1250 طنّاً، ابتداء من فبراير المقبل.

وذكرت الشركة أن مدة العقد الابتدائية مع شركتها التابعة (الشركة المتكاملة اللوجستية) سنتان، متوقعة تحقيق إيرادات تقريبية؛ قدرها 3.5 مليون دينار خلال فترة التنفيذ.

وتوقّعت أن ينعكس الأثر المالي على قائمة الدخل، بالتزامن مع بدء أعمال التطوير في مصفاة البحرين، ابتداءً من الربع الأول من السنة المالية 2020.