شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. موافقة رسمية على التركز الاقتصادي بين " الحكير" و"الاتحاد المبتكر" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة السعودية عدم ممانعة التركز الاقتصادي بين شركة "فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه" وشركة "الاتحاد المبتكر"، وفقا لبيان للهيئة على موقعها الإلكتروني. واعتمدت الجمعية العمومية للشركة في سبتمبر الماضي، الموافقة على إبرام اتفاقية شراء 100% من رأس مال شركة الاتحاد المبتكر المحدودة، والمملوكة من شركة الأطعمة والترفيه التجارية المحدودة (المملوكة بشكل غير مباشر لشركة فاس السعودية القابضة) مقابل سعر الشراء المتفق عليه والبالغ 340 مليون ريال.

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