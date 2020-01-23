شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المنافسة السعودية تقرر تحريك دعاوى جزائية ضد عدد من المخالفين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للمنافسة خلال اجتماعه أمس، عدداً من القرارات، والتي اشتملت على تحريك دعاوى جزائية بحق عدد من المخالفين، والقيام بإجراءات تقص وبحث في احتمال قيام عدد من الشركات بمخالفة نظام المنافسة.

ووفقا لبيان على موقعها، أصدر المجلس قراراً بتحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام أحد الشركات العاملة في مجال الإعلان والعلاقات العامة والتسويق بإساءة استغلال وضعها المهيمن.

وقرر مجلس الهيئة أيضا تحريك الدعوى الجزائية أمام لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأن قيام عدد من المنشآت في قطاع (المقاولات) بالتواطؤ في عدد من المنافسات الحكومية.

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وقرر المجلس بشأن الإجراءات المتخذة لإزالة مخالفة إحدى الشركات العاملة في قطاع (الإنتاج الصوتي والمرئي).

وأصدر المجلس قراراً بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام عدد من المنشآت العاملة في عدة قطاعات هي: قطاع (الاستشارات)، وقطاع (المقاولات) وقطاع (تصنيع وتوزيع مواد البناء) وقطاع (تصنيع الأغذية) بمخالفة أيٍ من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال التواطؤ في العطاءات والعروض المقدمة لعدد من الجهات الحكومية.

وقرر المجلس حفظ عدد من الشكاوى لعدم توافر الأدلة على مخالفة المنشآت المشتكى ضدها لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.