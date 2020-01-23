شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت ينبع تؤكد على عدم وجود نية لديها لنقل مصنعها من موقعه حاليا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكدت شركة أسمنت ينبع عدم صحة ما تم تداوله من إشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية حول نقل مصنع الشركة الكائن برأس بريدي شمال محافظة ينبع إلى مكان آخر.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنه لم يردها أي طلب من الجهات الحكومية بهذا الخصوص، ولا يوجد ضمن استراتيجياتها أي نية لنقل المصنع من موقعه الحالي.

ولفتت إلى أن مصنع شركة أسمنت ينبع يُعد أكبر مصنع أسمنت بالمنطقة الغربية بطاقة إنتاجية أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من الكلنكر.

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وأشارت إلى أن المصنع يشغل موقعاً حيوياً على ساحل البحر الأحمر هو الأقرب للمشاريع المستقبلية وعلى بعد 70 كلم شمال ميناء ينبع والذي يُعد أحد المقومات الرئيسية لنجاح الشركة على المستويين المحلي والإقليمي.

ودعت الشركة المساهمين وأصحاب المصلحة لعدم الاعتماد على أي أخبار من مصادر غير رسمية، واستقاء معلومات الشركة من المصادر المعتمدة لديها، سواء ما تقوم بنشره عبر الصحف أو موقع السوق المالية "تداول" أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

يشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 174.4 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقابل أرباح بلغت 58.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 198.5%.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 113 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 44.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 152%.