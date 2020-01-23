شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك اختباراً لمستوى 0.9712 وحافظ على ثباته دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً للفترة القادمة، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدّمها مؤشر ستوكاستيك، إلى جانب الضغط السلبي القادم من المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 0.9588 كهدف رئيسي تالي. نذكر بأن استمرار الموجة الهابطة المقترحة يعتمد على الثبات دون مستوى 0.9712. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9620 والمقاومة 0.9740 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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