شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات اليوم بميل صاعد بعد الاقتراب من دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، ويحصل على إشارات إيجابية من خلال مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم فرص استمرار التداولات الإيجابية خلال الجلسات القادمة، بانتظار زيارة مستوى 0.7015 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى السيناريو الإيجابي قائماً على المدى اللحظي والقصير ما لم يتم كسر مستوى 0.6805 والثبات دونه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6830 والمقاومة 0.6900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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