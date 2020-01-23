شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يجتاز الهدف الأول – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 62.50 وتجاوزه ليستقر بإغلاق يومي دونه، مما يدعم التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو 59.60 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.
وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 62.50.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 62.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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