شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون مستوى 57.40، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض في طريقه لزيارة هدفنا التالي المنتظر عند 54.60، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية، مع الانتباه إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيقود السعر لتكبّد مزيد من الخسائر التي تصل إلى 52.85 ثم 51.80.

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 57.40 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط