الاقتصاد

النفط يؤكد الكسر – تحليل - 23-01-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يؤكد الكسر – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر النفط تداولات يوم أمس دون مستوى 57.40، ويبدأ اليوم بمزيد من الانخفاض في طريقه لزيارة هدفنا التالي المنتظر عند 54.60، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط بفعالية، مع الانتباه إلى أن تجاوز الهدف المذكور سيقود السعر لتكبّد مزيد من الخسائر التي تصل إلى 52.85 ثم 51.80.

 

وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط مسيطراً خلال الفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 57.40 والثبات فوقه.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 54.00 والمقاومة 57.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفط يؤكد الكسر – تحليل - 23-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا