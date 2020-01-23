شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحتاج حافز إيجابي قوي – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة محاولات إيجابية طفيفة يوم أمس لكنه يجد صعوبة في مواصلة الارتفاع، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يساهم بدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 17.60 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 18.38.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد