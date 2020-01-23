شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحافظ على ثباته الإيجابي – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب فوق مستوى 1554.10، ويحصل على دعم إيجابي مستمر من المتوسط المتحرك 50، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك محاولات التخلص من العزم السلبي.

وبالتالي، نحن نعتقد بأن الفرص متاحة لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1575.90 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن كسر 1554.10 سيضغط على السعر لاختبار مستوى 1536.50 كهدف سلبي تالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1545.00 والمقاومة 1575.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد