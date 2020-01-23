شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي يوم أمس ليخترق مستوى 1.3092 ويقترب من مستوى 1.3180، ليتم تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الإشارة إلى أن تجاوز المستوى الأخيرة سيدفع السعر لاختبار مستوى 1.3233 كمحطة تالية.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن استمرار الموجة الصاعدة يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.3092.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3100 والمقاومة 1.3250

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد