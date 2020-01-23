شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتجه نحو الدعم – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية الآن ليقترب من اختبار الدعم المحوري 109.33، وطالما أن السعر فوق هذا المستوى، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، يدعمها دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع مجدداً، بانتظار التوجه نحو 110.50 كهدف أول.
يجب الانتباه إلى أن كسر 109.33 والثبات دونه سيضع السعر تحت ضغط سلبي يستهدف زيارة مستوى 108.40 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.00 والمقاومة 110.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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