شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يحقق مكاسب لحظية – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ملحوظة يوم أمس بعد تجاوز مستوى 1.3040، ليختبر المقاومة المحورية 1.3150 ويستقر عندها، بالتزامن مع ظهور إشارات تشبع في الشراء من خلال مؤشر ستوكاستيك، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه التصحيحي الهابط.
وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم نشهد اختراقاً واضحاً وثباتاً فوق مستوى 1.3150، مع التذكير بأن الهدف الرئيسي المتوقع يتواجد عند 1.2920.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3040 والمقاومة 1.3200
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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