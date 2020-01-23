شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مستقر – تحليل - 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار عند دعم القناة الرئيسية الصاعدة، ولا زلنا ننتظر الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الصاعد المتوقع على المدى اللحظي والقصير، والي يعتمد على الثبات فوق الدعم المذكور.
وبالتالي، سنحتفظ بسيناريو الاتجاه الصاعد ما لم يتم كسر مستوى 1.1070 والثبات بإغلاق يومي دونه، مع التذكير بأن أهدافنا الرئيسية المنتظرة تبدأ باختبار مستوى 1.1180.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1030 والمقاومة 1.1180
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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