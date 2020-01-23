شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في ثمانية أشهر أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأعلى لها مند 23 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020 والقلق من انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي.

في تمام الساعة 06:11 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.25% إلى مستويات 109.56 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.84، بعد أن حقق أدنى مستوى له منذ 13 من كانون الثاني/يناير الجاري عند 109.55، بينما حقق الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 109.87.

هذا وقد فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 152.5 مليار ين مقابل 85.2 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 152.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى 102.5 مليار ين مقابل 91.9 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 236 مليار ين.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن ثالث أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً بعد كل من الولايات المتحدة والصين الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر مجمل الأنشطة الصناعية والتي أظهرت ارتفاعاً 0.9% مقابل تراجع 4.8% والتي تم تعديلها من تراجع 4.3% في القراءة السابقة لشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، متفوقة بذلك على التوقعات التي أشارت لارتفاع 0.4%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 214 ألف طلب مقابل 204 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 17 ألف طلب إلى 1,750 ألف طلب مقابل 1,750 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تراجعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع دخول منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا الذي يدخل في يومه الثالثة على التوالي والذي يناقش فيه الحضور أحدث التطورات على الساحة العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه بالأمس من دافوس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يضر بالنمو الاقتصادي وبمكاسب سوق الأسهم، معرباً أنه لولا رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لارتفاع مؤشر داو جونز بعشرة آلاف نقطة إضافية، موضحاً أن قوة العملة الخضراء تضر بصادرات الولايات المتحدة وأنشطتها الصناعية، ومضيفاً أنه يجب العمل على إضعاف الدولار الأمريكي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا تعليق السلطات الصينية الرحلات الجوية الخارجية وخدمات السكك الحديدية عن مدينة ووهان التي نشأ بها فيروس كورونا ضمن الجهود الرامية لاحتواء فيروس الالتهاب الرئوي الذي أودي بحياة 17 شخصاً على الأقل وأصاب أكثر من 540 أخربن، وسط المخاوف من تفشي المرض الذي قد يتحول لوباء عالمي عقب تأكيد مسئولي الصحية في العديدي من البلدان على وجود حالات أصيبت بالفيروس الصيني.