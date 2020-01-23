شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يستأنف الارتداد من الأعلى لها في خمسة أشهر أمام الدولار والأنظار على اجتماع المركزي الأوروبي وحديث لاجارد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة التاسعة في سبعة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ السابع من آب/أغسطس الماضي أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الأوروبي والمؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد وفي ظلال فعليات منتدى الاقتصادي العالمي 2020.

في تمام الساعة 05:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.09% إلى مستويات 1.1083 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1093، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1080، بينما حقق الأدنى له عند 1.1100.

هذا ويتطلع المستثمرين عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المرتقب أن يتم خلاله مراجعة أطار عمل السياسة النقدية الأوروبية وإقرار صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والتي من المرتقب أن تشارك غداً الجمعة في حلقة نقاش تحت عنوان التوقعات الاقتصادية العالمية" في أخر أيام المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس، بخلاف ذلك تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم للكشف عن قراءة مؤشر ثقة المستهلكين لاقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار التراجع عند ما قيمته 8 خلال هذا الشهر.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 214 ألف طلب مقابل 204 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 17 ألف طلب إلى 1,750 ألف طلب مقابل 1,750 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تراجعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع دخول منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا الذي يدخل في يومه الثالثة على التوالي والذي يناقش فيه الحضور أحدث التطورات على الساحة العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه بالأمس من دافوس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يضر بالنمو الاقتصادي وبمكاسب سوق الأسهم، معرباً أنه لولا رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لارتفاع مؤشر داو جونز بعشرة آلاف نقطة إضافية، موضحاً أن قوة العملة الخضراء تضر بصادرات الولايات المتحدة وأنشطتها الصناعية، ومضيفاً أنه يجب العمل على إضعاف الدولار الأمريكي.

وفي نفس السياق، فقد أشاد في دافوس الثلاثاء الماضي بما توصلت إليه إدارته من صفقات تجارية وإنجازات اقتصادية لبلاده، مشيراً للاتفاقات التجارية المبرمة مع كل من الصين، المكسيك وكندا، وذلك مع أفادته بأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ستبدأ في وقت قريب وأن التعريفات الجمركية قائمة خلال محادثات المرحلة الثانية، مضيفاً أن هناك علاقة طيبة تجمعه بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج.

وحذر الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك من كون إدارته ستفرض رسوم جمركية 25% على السيارات الأوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل بين واشنطون وبروكسل، وذلك مع تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على النبيذ الفرنسي، وأفادته بأن فرنسا ستتوقف عن فرض رسوم على شركات الإنترنت في الوقت الراهن وأنه ليس لديه نية للالتقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني في المنتدى.