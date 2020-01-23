الاقتصاد

هبوط المؤشر نيكي في بدابة التعاملات

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شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر نيكي في بدابة التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وهبط نيكي 0.78 في المئة مسجلا 23843.51 نقطة في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.60 في المئة ليصل إلى 1733.71 نقطة.

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