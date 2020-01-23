شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 162.3 مليون جنيه استثمارات فى شركة النصر للتعدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع ، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن ضح نحو 162.3 مليون جنيه استثمارات فى شركة النصر للتعدين ، إحدى الشركات التابعة للشركة، وتأسست شركة النصر للتعدين الشركة بالقرار الجمهورى رقم 914 فى 23-5-1960 ،تحت اسم " شركة النصر للفوسفات " و ذلك للعمل فى استخراج و طحن و بيع الخامات التعدينية لمدة 50عاما ، و تم تجديد النشاط لمدة 50 عاما أخرى، تنتهى فى 22-5-2060 .

وعلى مدار الخمسين عاما الماضية اندمجت فى الشركة عدة شركات أخرى ،مثل شركة تركاداس، و شركة حماطة و كذلك شركة فوسفات البحر الأحمر بجميع مناجمها (سفاجا ، الحمراويين ، القصير ) و كذلك الشركة المعدنية للألمونيت بمنطقة أبوغصون (85 كم جنوب مرسى علم) و بعض الشركات الأخرى.

وعندما تعدد نشاط الشركة فى الخامات الأخرى تغير اسمها ليصبح " شركة النصر للتعدين".

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أضاف مدحت نافع لـ"الخليج 365" أن الشركة القابضة المعدنية، حريصة على ضخ المزيد من الاستثمارات فى شركاتها التابعة، سواء عن طريق تمويل من الشركة نفسها ،أو بتمويل من القابضة أو البنوك ، بهدف تطوير وتحديث المصانع ، مما يترتب عليه ارتفاع الربحية والمبيعات والصادرات ،وبالتالى تعظيم العوائد للاقتصاد القومى.

وحول تفاصيل تلك الاستثمارات ، ذكر الدكتور مدحت نافع إنه تم ضخ 111.5 مليون جنيه العام المالى الماضى ، وضخ 12 مليون جنيه العام المالى 2017-2018 ، علاوة على ضخ 11.5 مليون العام المالى 2016-2017 ، وضخ مليون جنيه العام المالى 2015-2016 ،وضخ 26.1 مليون جنيه العام المالى 2014-2015.