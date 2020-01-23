شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في أربعة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 22 من آذار/مارس 2013 وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي وفي ظلال فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي والقلق من انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء.

في تمام الساعة 03:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير 0.07% لتتداول عند 1,557.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,558.90$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,556.70$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.07% إلى 97.55 مقارنة بالافتتاحية عند 97.49.

هذا وتطلع المستثمرين عن اقتصاديات منطقة اليورو ككل لما سيسفر عنه اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المرتقب أن يتم خلاله مراجعة أطار عمل السياسة النقدية الأوروبية وإقرار صانعي السياسة النقدية البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية الحالية وتثبيت معدل الإقراض الهامشي عند 0.25% بالإضافة للبقاء على معدل الفائدة على الودائع سلبية -0.50% والمضي قدماُ في برنامج التيسر الكمي بواقع 20 مليار يورو شهرياً.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد فعليات المؤتمر الصحفي لمحافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد والذي يعد ثاني مؤتمر صحفي للمدير السابقة لصندوق النقد الدولي بعد أن تولت منصب لمحافظ المركزي الأوروبي خلفاً للمحافظ السابق ماريو دراغي، ومن المقرر أن تشارك لاجارد غداً الجمعة في حلقة نقاش تحت عنوان التوقعات الاقتصادية العالمية" في أخر أيام المنتدى الاقتصادي العالمي 2020 في دافوس.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 214 ألف طلب مقابل 204 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 17 ألف طلب إلى 1,750 ألف طلب مقابل 1,750 ألف طلب.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تراجعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبالتزامن مع دخول منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا يومه الثالثة على التوالي والذي يناقش فيه الحضور أحدث التطورات على الساحة العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نوه بالأمس من دافوس أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يضر بالنمو الاقتصادي وبمكاسب سوق الأسهم، معرباً أنه لولا رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية لارتفاع مؤشر داو جونز بعشرة آلاف نقطة إضافية، موضحاً أن قوة العملة الخضراء تضر بصادرات الولايات المتحدة وأنشطتها الصناعية، ومضيفاً أنه يجب العمل على إضعاف الدولار الأمريكي.

وفي نفس السياق، فقد أشاد في دافوس الثلاثاء الماضي بما توصلت إليه إدارته من صفقات تجارية وإنجازات اقتصادية لبلاده، مشيراً للاتفاقات التجارية المبرمة مع كل من الصين، المكسيك وكندا، وذلك مع أفادته بأن المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري بين واشنطون وبكين ستبدأ في وقت قريب وأن التعريفات الجمركية قائمة خلال محادثات المرحلة الثانية، مضيفاً أن هناك علاقة طيبة تجمعه بنظيره الرئيس الصيني شي جينبينج.

وحذر الرئيس الأمريكي ترامب آنذاك من كون إدارته ستفرض رسوم جمركية 25% على السيارات الأوروبية في حالة عدم التوصل إلى اتفاق تجاري عادل بين واشنطون وبروكسل، وذلك مع تهديده بفرض رسوم جمركية 100% على النبيذ الفرنسي، وأفادته بأن فرنسا ستتوقف عن فرض رسوم على شركات الإنترنت في الوقت الراهن وأنه ليس لديه نية للالتقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني في المنتدى.

على الصعيد الأخر، نشهد حالياً قيادة مؤشرات الأسهم الصينية لمسيرات تراجعات مؤشرات الأسهم الآسيوية مع عزوف المستثمرين عن المخاطر وسط القلق من تفشي فيروس الالتهاب الرئوي كورونا وتحوله لوباء على أعتاب عطلة رأس السنة القمرية في الصين والتي ستبدأ السبت القادم، وقد علقت السلطات الصينية الرحلات الجوية الخارجية وخدمات السكك الحديدية عن مدينة ووهان التي نشأ بها الفيروس ضمن الجهود الرامية لاحتواء المرض.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الثلاثاء التقرير التي تطرقت لتهديد كوريا الشمالية للولايات المتحدة بعدم نزع سلاحها النووي في حالة استمرار العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، كما تابعنا آنذاك أعرب نائب في البرلمان الإيراني عن كون بلاده ستكون محمية من أي تهديدات إذا كانت تمتلك أسلحة نووية، موضحاً أنه يتعين على طهران الوضع في الاعتبار إنتاج صواريخ طويلة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية، ومضيفا أن ذلك ضمن حق الدفاع عن النفس.