شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الصينية تقود تراجعات مؤشرات الأسهم الآسيوية وسط القلق من تفشي فيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات رابع جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الخميس مع عودة المخاوف من أن فيروس كورونا الذي أودي بحياة سبعة عشرة شخصاً على الأقل وأصاب مئات أخربن قد يتحول لوباء عالمي.

هذا وقد تتكبد مؤشرات الأسهم الصينية خسائر تفوق الواحد بالمائة قبل أن يتغيب عنها نبض التداول لمدة أسبوع بسبب عطلة رأس السنة القمرية في الصين، ونود الإشارة، لكون السلطات الصينية علقت الرحلات الجوية الخارجية وخدمات السكك الحديدية عن مدينة ووهان التي نشأ بها فيروس الالتهاب الرئوي وذلك ضمن الجهود الرامية لاحتواء المرض الذي يمكن أن ينتقل من شخص لأخر.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني صدور قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 152.5 مليار ين مقابل 85.2 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 152.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى 102.5 مليار ين مقابل 91.9 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 236 مليار ين.

وجاء ذلك قبل أن نشهد عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلى 5.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر والتوقعات عند 5.2%، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً 28.9 ألف مقابل ارتفاع 38.5 ألف في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 12.2 ألف.

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ويأتي ذلك بالتزامن مع دخول منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا يومه الثالثة على التوالي والذي يناقش فيه الحضور أحدث التطورات على الساحة العالمية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وقبل أن نشهد في وقت لاحق اليوم فعليات اجتماع البنك المركزي الأوروبي والذي من المرتقب أن يتم خلاله مراجعة أطر عمل السياسة النقدية الأوروبية وذلك قبل المؤتمر الصحفي لمحافظة المركزي الأوروبي كريستين لاجارد.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.48% ليخسر 58.43 نقطة ويصل إلى المستوى 1,735.70، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.64% ليخسر هو الأخر 153.46 نقطة ويصل إلى المستوى 23,877.89.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 1.58% ليخسر 65.21 نقطة ويصل إلى المستوى 4,066.72، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 1.31% ليخسر هو الأخر 40.12 نقطة ويصل إلى المستوى 3,020.64.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 1.12% ليخسر 316.23 نقطة ويصل إلى المستوى 28,024.81، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.82% ليخسر هو الأخر 18.64 نقطة ويصل إلى المستوى 2,248.61.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.04% ليربح 4.84 نقطة ويصل إلى المستوى 11,894.52، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا تراجعاً بنسبة 0.76% ليخسر 54.43 نقطة ويصل إلى المستوى 7,078.30.