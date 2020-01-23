شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الأهلي (1180) على عدم تغيير في آخر جلساته، مع تداولات متذبذبة حاول خلالها التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، فالاتجاه التصحيحي الصاعد يسيطر على حركة السهم بالمدى القصير، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ووسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية. Advertisements لذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 46.20، ليستهدف مستوى المقاومة 50.70. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 46.20 ومستوى المقاومة 48.35.

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