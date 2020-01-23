شكرا لقرائتكم خبر عن مبكو وسط توقعات إيجابية – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم مبكو (1202) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم أرباحاً جديدة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.86% بما يعادل 0.28 نقطة، لينجح باختراق مستوى المقاومة 15.00، في ظل استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والأقوى من ذلك تأثره باختراق خط اتجاه رئيسي على المدى البعيد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 15.00، ليستهدف مستوى المقاومة 16.60.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.60 ومستوى المقاومة 16.00.