شكرا لقرائتكم خبر عن لازوردى يظهر المزيد من الإشارات الإيجابية – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم لازوردي (4011) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير، ليحقق السهم أرباحاً في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.83% بما يعادل 0.30 نقطة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 16.00، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 17.64.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 16.32 ومستوى المقاومة 17.40.