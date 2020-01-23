شكرا لقرائتكم خبر عن سيسكو يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم سيسكو (2190) للجلسة الثانية على التوالي، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، مسجلاً خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.52% بما يعادل -0.56 نقطة، وسط ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، وبدعم إيجابي متواصل لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة. Advertisements لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 20.00، ليستهدف مستوى المقاومة 25.07. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 20.00 ومستوى المقاومة 23.20.

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