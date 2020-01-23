شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الحكير يتصدر القائمة الخضراء – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مجموعة الحكير (1820) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليتصدر قائمة أكثر الأسهم ارتفاعاً بالنسبة المئوية، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 5.80% بما يعادل 1.12 نقطة، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة استناده لمستوى الدعم 18.92، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى البعيد (من 24.94 إلى 12.9)، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في احجام التداول.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 20.34، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 22.36 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.92 ومستوى المقاومة 21.58.