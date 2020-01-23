شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة السريع يسجل أكبر نسبة خسائر – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انزلق سهم مجموعة السريع (1213) انخفاضاً في آخر جلساته، مسجلاً خسائر جعلته يتصدر القائمة الحمراء بنسبة بلغت -3.39% بما يعادل -1.20 نقطة، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ومصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، وذلك أمام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد بالمدى القصير.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 36.36، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 31.96.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.96 ومستوى المقاومة 36.36.