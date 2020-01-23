شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية للتنمية يعزز من مكاسبه – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الشرقية للتنمية (6060) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق مكاسب هي الثالثة على التوالي بلغت نسبتها 2.30% بما يعادل 1.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليستقر السهم بارتفاعه الأخير أعلى مستوى المقاومة المهم 56.00.

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لهذا نحن نتوقع استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 56.00، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 61.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.00 ومستوى المقاومة 60.00.