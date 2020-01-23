شكرا لقرائتكم خبر عن الجوف الزراعية يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الجوف الزراعية (6070) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة الحالي 23.20، ليحقق مكاسب بلغت نسبتها 0.09% بما يعادل 0.02 نقطة، وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 23.20، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 24.40.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.80 ومستوى المقاومة 24.00.
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