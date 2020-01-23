شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع واردات مصر من أهم المصدرين.. وبأولهم الصين وروسيا والسعودية وتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية، أهم الواردات من أكبر 5 دول طبقا للأصناف خلال شهر أكتوبر والفترة من "يناير/أكتوبر" عام 2019، مقارنة بعام 2018، حيث سجلت جملة الواردات للدول الخمس نحو 2 مليار و195 مليون دولار، مقابل 2 مليار و899 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 704 مليون دولار.

وبينت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الصين تتصدر قائمة أكبر 5 دول صدرت إلي مصر خلال الفترة المذكورة بواقع 798 مليون دولار، مقابل مليار و252 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 453 مليون دولار، وكانت أبرز الواردات هي الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها، والمراجل والآلات.

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وحلت روسيا في المركز الثاني في قائمة أكبر الدول الموردة إلى مصر، وبلغ إجمالي الواردات منها نحو 421 مليون دولار، مقابل 505 مليون دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 83 مليون دولار، وكانت الحبوب هي أكبر بنود الواردات من روسيا على الإطلاق بقيمة 157 مليون دولار، بالإضافة إلى واردات الوقود وزيوت معدنية، وآلات وأجهزة كهربائية.

وحلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بواردات بلغت قيمتها نحو 377 مليون دولار، مقابل 430 مليون دولار خلال فترة المقارنة، بفارق تراجع بلغ نحو 53 مليون دولار، وكانت أبرز الواردات منها الوقود وزيوت معدنية ولدائن ومصنوعاتها، وألمونيوم ومصنوعاته، وفي المركز قبل الأخير تركيا بواردات بلغت قيمتها نحو 312 مليون دولار، مقابل 368 مليون دولار، بفارق تراجع بلغ نحو 15 مليون دولار، وأبرز الواردات منها سيارات وجرارات ووقود وزيوت معدنية وحديد وصلب.

وجاءت ألمانيا في المركز الأخير، وكانت إجمالي الواردات منها نحو 284 مليون دولار، مقابل 343 مليون دولار، خلال فترة الدراسة، بفارق تراجع بلغ نحو 58 مليون دولار، وكانت أبرز الواردات منها السيارات والجرارات والمراجل.