شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الاسترالي لأول مرة في ثمانية جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى له منذ 11 من كانون الأول/ديسمبر الماضي وليعد بصدد إنهاء أطول مسيرات خسائر يومية لها في ستة أشهر أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال فعليات منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في سويسرا.

في تمام الساعة 02:38 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.44% إلى مستويات 0.6844 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6844، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6879، بينما حقق الأدنى له عند 0.6839.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للضغوط التضخمية والتي أوضحت ارتفاعاً إلى 4.7% مقابل 4.0% في كانون الأول/ديسمبر، وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة معدلات البطالة والتي أوضحت تراجعاً إلى 5.1% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي والتوقعات عند 5.2%، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً 28.9 ألف مقابل ارتفاع 38.5 ألف في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 12.2 ألف.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 18 من كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع 10 ألف طلب إلى 214 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة مؤشر طلبات الإعانة المستثمرين للأسبوع المنقضي في 11 من هذا الشهر انخفاضاً بواقع 17 ألف طلب إلى 1,750 ألف طلب، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشرات القائدة والتي قد تظهر تراجعاً 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في تشرين الثاني/نوفمبر.