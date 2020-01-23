شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع معدلات البطالة في استراليا خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت انخفاض معدلات البطالة إلى 5.1% مقابل 5.2% في القراءة السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك القراءة الحالية متفوقة على التوقعات الني أشارت لاستقرارها عند نفس النسبة السابقة، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف ارتفاعاً 28.9 ألف مقابل ارتفاع 38.5 ألف في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 12.2 ألف.

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