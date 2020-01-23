شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع العجز في الميزان التجاري لليابان خلال كانون الأول/ديسمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي أظهرت اتساع العجز إلى ما قيمته 152.5 مليار ين مقابل 85.2 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 152.6 مليار ين، بينما أوضحت القراءة المعدلة موسمياً للمؤشر ذاته اتساع العجز إلى 102.5 مليار ين مقابل 91.9 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لاتساع العجز إلى 236.0 مليار ين.

وجاء ذلك مع أظهر القراءة السنوية للصادرات تقلص التراجع إلى 6.3% مقابل 7.9% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 4.3%، كما أوضحت القراءة السنوية للواردات تقلص التراجع إلى 4.9% مقابل 15.7% في القراءة السنوية السابقة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 3.2%.