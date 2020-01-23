شكرا لقرائتكم خبر عن شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) يتداول في اتجاه عرضي -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية جلسة الاربعاء ليغلق عند مستوى 26.80 فلس، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 26 ومستوى 28.50 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، وسوف يتحدد اتجاه السهم القادم باختراقه احد المستويين المذكورين.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 25.6 فلس وبين مستوى المقاومة هو 27.2 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط