شكرا لقرائتكم خبر عن شركة جيران القابضة (JEERANH) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره لينهي تداولات امس الاربعاء عند مستوى 41 فلس، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 42 فلس، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" وهو ما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 30 فلس، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 45 فلس.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 40.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 41.7 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط