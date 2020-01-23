شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1052 فلس منخفضا، الا انه تمكن من الاغلاق بمستوى اعلى عند 1085 فلس، وبالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1000 فلس مرة اخرى شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1110 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1,063.0 وبين مستوى المقاومة هو 1,107.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط