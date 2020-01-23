شكرا لقرائتكم خبر عن شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم خسائره التي حققها خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1052 فلس منخفضا، الا انه تمكن من الاغلاق بمستوى اعلى عند 1085 فلس، وبالتزامن مع اختراق السهم لمتوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1000 فلس مرة اخرى شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1110 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1,063.0 وبين مستوى المقاومة هو 1,107.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة طيران الجزيرة (JAZEERA) يقلص خسائره خلال الجلسة -تحليل صباحي- 23-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.