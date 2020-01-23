شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية الدولية القابضة (NIH) يغلق عند نفس سعر الفتح -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند نفس سعر الفتح وايضا هو سعر الاغلاق لجلسة الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 80 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 70 فلس في عملية جني ارباح في الاجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 84 فلس. Advertisements من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 75 فلس وبين مستوى المقاومة هو 81.0 فلس الميل العام المتوقع اليوم: هابط

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