شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 7093 نقطة، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما يعكس مؤشر القوة النسبية انحرافا سلبيا، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم 7000 نقطة، والذي نحذر من اختراقه حيث في هذة الحالة سيواصل تراجعه لمستوى الدعم 6650 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7200 نقطة.

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,078 بينما مستوى المقاومة هو 7,109 نقطة