شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض لثالث جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لثالث جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 10680 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، لذلك نتوقع ان يعيد المؤشر اختبار مستوى الدعم الحالي عند 10550 نقطة، مرة اخرى، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 10800 نقطة.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,656 بينما مستوى المقاومة هو 10,703 نقطة
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