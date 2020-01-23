شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات النفط بأكثر من التوقعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات أولية غير رسمية عن ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 1.6 مليون برميل في الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات أشارت إلى زيادة قدرها نصف مليون برميل.
وصعد مخزون البنزين بـ4.5 مليون برميل في الأسبوع الماضي، بينما ارتفع مخزون المقطرات بحوالي 3.5 مليون برميل.
يأتي ذلك قبيل إعلان إدارة معلومات الطاقة عن بياناتها الرسمية يوم الخميس حيث تم تأجيلها يوماً لعطلة عيد "مارتن لوثر كينج" الإثنين الماضي.
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