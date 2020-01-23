شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنهي التعاملات على استقرار بعد ملامسة مستويات قياسية خلال الجلسة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء بعد ملامسة "ناسداك" و"إس أند بي" مستويات قياسية جديدة خلال الجلسة.



وصرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بأن قوة الدولار تضر بالاقتصاد والصادرات، كما أن ما يحدث في الكونجرس خدعة تضر بسمعة الولايات المتحدة، فيما أشار إلى أن الاحتياطي الاتحادي أثر سلباً على أداء الاقتصاد وسوق الأسهم الأمريكية.



وأكد "ترامب" على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بسويسرا بأنه لولا السياسة النقدية للبنك المركزي، لارتفاع "داو جونز" بعشرة آلاف نقطة إضافية من مستوياته القياسية الحالية.



وفي سوق الخام، انخفضت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 2.8% مغلقا عند 56.74 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 58.3 دولار وأقل سعر عند 56.5 دولار.

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وانخفض "برنت" بنسبة 2,1% وأغلق عند 63.21 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 64.5 دولار وأقل سعر عند 62.9 دولار.



وفي ختام التعاملات، انخفض "داو جونز" بنسبة أقل من 0.1% (ما يعادل تسع نقاط) إلى 29186 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29320 نقطة وأقل مستوى عند 29172 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 13 نقطة) إلى 9383 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9437 نقطة وأقل مستوى عند 9375 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بأقل من 0.1% (ما يعادل نقطة واحدة) إلى 3321 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3337 نقطة وأقل مستوى عند 3320 نقطة.