شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض رغم بيانات إيجابية بشأن الصين والصادرات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الصويا خلال تعاملات الأربعاء على الرغم من صدور بيانات إيجابية تتعلق بالصادرات الأمريكية فضلا عن ترقب المشتريات الصينية من السلع الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة.



وكانت الصين قد تعهدت بشراء سلع زراعية بقيمة 12.5 مليار دولار من الولايات المتحدة هذا العام وبنحو 24 مليار دولار عام 2021.

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على صعيد آخر، حصد المزارعون البرازيليون 1.8% فقط من محاصيل الصويا خلال الموسم الحالي، وهو ما يدرء القلق من زيادة المعروض في الأسواق العالمية.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية تصدير 1.2 مليون طن من الصويا في الأسبوع الماضي، وهو ما يتماشى مع توقعات بين 600 ألف طن و1.2 مليون طن.



وفي ختام تعاملات الأربعاء، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.2% إلى 9.13 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر في الجلسة عند 9.23 دولار وأقل سعر عند 9.13 دولار، وهو يعد أدنى مستوى للصويا في نحو شهر تقريباً.