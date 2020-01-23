شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية العقارية (NRE) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الاربعاء عند مستوى 91 فلس، مقتربا بذلك من مستوى مقاومته الحالي والقوي عند 94 فلس، كما نلاحظ ظهور اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 89 فلس كمستوى اول ثم 85 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 94 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 88.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 92.6 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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