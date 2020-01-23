شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك (KFH) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاربعاء، حيث اغلق عند مستوى 819 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستوى الدعم 800 فلس كمستوى اول ثم 760 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 830 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 815.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 821.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط