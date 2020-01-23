شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى المقاومة 170 فلس، وهو ما دفع السهم لاسفل امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 166 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 140 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 148.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 170.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-01-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.