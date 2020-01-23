شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نور للاستثمار المالي (NOOR) يصل لهدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند مستوى المقاومة 170 فلس، وهو ما دفع السهم لاسفل امس الاربعاء ليغلق عند مستوى 166 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، كما اطلق مؤشر القوة النسبية اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 140 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 180 فلس.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 148.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 170.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط