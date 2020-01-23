شكرا لقرائتكم خبر عن ميادين (SHOOTING) يواصل جني الارباح -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق عند مستوى 9 فلس نهاية تداولات امس الاربعاء، في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 8.20 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 9.60 فلس.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 8.75 وبين مستوى المقاومة هو 9.1 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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