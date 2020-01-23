شكرا لقرائتكم خبر عن مزايا قطر للتطوير العقاري (MRDS) يتجاوز مقاومة محورية -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في اشارة الى تقريرنا الاخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى المقاومة 0.76 ريال، فقد تمكن السهم من تجاوز هذا المستوى، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 0.77 ريال، مصحوبا بارتفاع ضخم في كمية التداول، مما نتوقع معه ان يمدد السهم مكاسبه للوصول لمستوى المقاومة التالي عند 0.79 ريال كمستوى اول ثم 0.82 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 0.75 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.76 وبين مستوى المقاومة هو 0.79 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد