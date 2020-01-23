شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الميرة للمواد الاستهلاكية (MERS) يمدد مكاسبه -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مدد السهم مكاسبه كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 15.80 ريال، والذي يعد مستوى المقاومة الحالي، وبالتزامن مع استمرار الدعم الايجابي المقدم من خلال مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ارتفاع السهم لمستوى 16.10 ريال، الا ان هذا السيناريو مرهون بتجاوز السهم لمستوى 15.80 ريال.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 15.71 وبين مستوى المقاومة هو 15.89 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: صاعد
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