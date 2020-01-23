شكرا لقرائتكم خبر عن مسيعيد (MPHC) تحت الضغوط -تحليل صباحي- 23-01-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم تحت سيطرة البائعين منذ بداية الاسبوع الحالي، حيث اغلق امس الاربعاء عند مستوى 2.33 ريال، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ استمرار تداول السهم بالقرب من خط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم لاسفل لمستوى الدعم 2.20 ريال مرة اخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.45 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.30 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.34 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط